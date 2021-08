E se I Mercenari 4 fosse uno spin-off sul Lee Christmas di Jason Statham?

News Cinema

Un recente post su Instagram di Sylvester Stallone ci suggerisce che il nuovo film della serie I Mercenari potrebbe essere uno spin-off dedicato a Lee Christmas, il personaggio di Jason Statham.

Ci sono importanti novità su I Mercenari 4, il nuovo capitolo del celeberrimo franchise ideato da Sylvester Stallone e che ha visto riuniti i più famosi action hero degli ultimi decenni. Tramite un post su Instagram, Sly ha lasciato intendere, o almeno questa è l'impressione generale, che il film dovrebbe essere uno spin-off della serie con protagonista Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham.

Ma andiamo con ordine. A inizio mese, Stallone aveva confermato l'esistenza del progetto con un post, sempre su Instagram, in cui si vedeva un monile decisamente kitsch: il nuovo anello di Barney Ross, il personaggio da lui interpretato nella saga. Sotto l'immagine c'era scritto: "Ho appena finito di progettare il nuovo anello per I mercenari 4. È un po' pesante, ma ti rafforza i muscoli delle dita".

Un giorno fa, invece, Sylvester ha condiviso la foto di un tatuaggio che lo ritrae e ha scritto: "Questo tatuaggio dev'essere stato doloroso! Pronto per girare lo spinoff de I MERCENARI (il titolo provvisorio è Christmas Story). A ottobre". Ora, stando al post, non c'è dubbio che il prossimo film della serie sarà uno spin off, e Christmas Story non significa che Barney Ross e la sua fenomenale banda lotteranno contro Babbo Natale o che saranno protagonisti di un film vacanziero. No quel Christmas deve alludere per forza al personaggio di Jason Statham.

Siamo molto contenti che le riprese dello spin-off de I Mercenari comincino a ottobre, cioè fra poco. A questo punto ci chiediamo: sarà Stallone a dirigerlo? Ricordiamo che l'attore ha firmato la regia solamente del primo capitolo, che ha incassato 274 milioni di dollari. Per I Mercenari 2 il testimone è passato a Simon West e il guadagno è stato di 315 milioni. I Mercenari 3, uscito nel 2014, è stato affidato a Patrick Hughes e si è portato a casa solamente 216 milioni. Forse è stato proprio questo incidente di percorso a spingere Sly a intraprendere una nuova strada: quella del film costola, che magari sarà un'origin story.