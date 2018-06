E se Apple iniziasse a produrre film? Ci siamo quasi, pare...

Non più soltanto sul dorso di computer, smartphone o sopra l'ingresso di uno store. La mela morsicata potremmo vederla presto anche nei titoli di testa di un film. Forse a qualcuno è sfuggito l'interesse che Apple sta riponendo nella produzione di contenuti originali. L'azienda di Cupertino, in California, ha già stretto accordi con J.J. Abrams e M.Night Shyamalan, solo per citarne un paio, per realizzare nuove serie TV che arriveranno nel 2019 (ancora non è chiaro su quale piattaforma). Per rinfrescarvi la memoria, a questo link trovate le produzioni originali Apple.

Secondo la voce che da ieri sta circolando negli USA, Apple sarebbe alle fasi conclusive di un accordo con la casa di produzione irlandese Cartoon Saloon per produrre il suo primo film, un lungometraggio d'animazione. Non ci sono comunicazioni ufficiali su come l'azienda intenda distribuire le serie sopracitate né quali piani abbia per il futuro delle sue produzioni, ma un film d'animazione sembra il passo più logico per la clientela di tutte le età che circola negli Apple Store. E naturalmente ancora non è chiaro se i futuri film troveranno una distribuzione alternativa agli schermi cinematografici (come Netflix che alloggia i contenuti originali solo sulla propria piattaforma) o se la strada percorsa sarà la stessa di Amazon che invece non snobba affatto le sale.

A proposito di Amazon, è anche recentissima la notizia di un accordo appena sigillato con Nicole Kidman. Insieme alla casa di produzione dell'attrice che si chiama Blossom, che l'azienda di Jeff Bezos produrrà contenuti originali vari, tra serie TV che troveranno il loro spazio su Amazon Prime Video e film che invece andranno nelle sale cinematografiche.