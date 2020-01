News Cinema

In carriera aveva lavorato con Disney Lumet e Brian De Palma.

Lo scorso 14 gennaio è morto a Los Angeles il grande caratterista Jack Kehoe. L’attore aveva 85 anni e non si era mai completamente ripreso da un malore che lo aveva colpito nel 2015. Anche se non lo vedevamo al cinema dal lontano 1997, anno della sua ultima apparizione in The Game – Nessuna regola di David Fincher, Kehoe rimane uno dei volti più conosciuti per chi ama il cinema americano, soprattutto quello degli anni ’70 e 80. Moltissimi di voi infatti ricorderanno il volto simpatico dell’interprete in particolar modo ne La stangata di George Roy Hill – dove era un membro della gang messa in piedi da Paul Newman e Robert Redford per la loro leggendaria truffa ai danni di Robert Shaw – oppure ne The Untouchables di Brian De Palma – dove interpretata il contabile di Al Capone, protagonista della mitica scena ambientata alla stazione dei treni di Chicago.

Tra gli altri grandi film interpretati da Jack Kehoe vogliamo anche ricordare Serpico di Sidney Lumet, Reds di Warren Beatty, Prima di mezzanotte di Martin Brest e la commedia cronisti d’assalto di Ron Howard. Vale poi infine la pena di citare il curioso Basket Music, commedia sportiva realizzata nel 1979 in cui Kehoe interpretava Setshot, giocatore di pallacanestro piuttosto scarso ma abile a subire falli di sfondamento, il che gli garantiva una quantità pazzesca di tiri liberi. Fattore che lo trasformava in una macchina da punti. Per gli appassionati di questo sport come chi scrive Kehoe verrà ricordato anche – se non soprattutto – per questo piccolo e bizzarro film.