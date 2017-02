È saltato il nuovo reboot di Venerdì 13

Che qualcosa non andasse l'avevamo già intuito quando l'uscita del nuovo reboot - il precedente è del 2009 - di Venerdì 13, o Friday the 13th, storico iniziatore del genere slasher nel 1980, era stata rimandata, assieme a quella di World War Z 2. Arriva comunque un po' a sorpresa l'annuncio della sospensione (cancellazione?) dei film che avrebbe dovuto esser diretto da Breck Eisner, a poche settimane dal previsto inizio delle riprese.

Inizialmente, Jason Vorhees sarebbe dovuto tornare a massacrare gli sfortunati campeggiatori il prossimo ottobre. Non si conoscono i motivi ufficiali della decisione, anche se una fonte ha dichiarato a Hollywood Reporter che il film non era pronto ad andare sul set.

Forse non sono estranei alla decisione i risultati deludenti ottenuti dal tentativo di rilanciare il franchise di The Ring, ma ad ogni modo per ora non ci sarà un nuovo Venerdì 13. Anche la battutissima via dei rifacimenti è costellata di incidenti di percorso.