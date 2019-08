E poi c'è Katherine: il trailer e il poster italiani della commedia con Emma Thompson e Mindy Kaling

News Cinema

Il film racconta di una conduttrice televisiva in caduta libera che viene salvata da un’arguta e spiritosa autrice.

Una Emma Thompson non meno minacciosa, temibile e volubile della Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada gioca a fare David Letterman - o Stephen Colbert - in una commedia che all'ultimo Sundance Film Festival ha avuto un notevole successo e che sarà distribuita tra poco più di un mese nel nostro paese da Adler Entertainment.

Intitolata E poi c'è Katherine, si affida anche alla verve e all'energia di Mindy Kaling, autrice e interprete della sitcom The Mindy Project e presenza costante di The Office che ha all'attivo una decina di film fra cui Ocean's 8. A lei dobbiamo la sceneggiatura del film, mentre la regia è della canadese Nisha Ganatra.

E poi c'è Katherine racconta la caduta e la nuova ascesa di Katherine Newbury, conduttrice di un talk show che va in onda in prima serata su un'importante emittente televisiva. Purtroppo la sua trasmissione ha perso ascolti, anche perché di lei si dice che sia "una donna che odia le donne", e così i suoi capi decidono di rimpiazzarla. Per fortuna in suo aiuto arriverà una simpatica autrice intenzionata a rivitalizzare lo show in nome della diversità.

E poi c'è Katherine uscirà nelle nostre sale il 12 settembre interpretato anche da John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Paul Walter Hauser, Amy Ryan.