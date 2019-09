E poi c'è Katherine: Emma Thompson, Mindy Kaling e John Lithgow ci presentano il film con un video esclusivo

News Cinema

Il film scritto dalla stessa Mindy Kaling, uscirà nei cinema italiani il 12 settembre.

Arriverà nei nostri cinema il 12 settembre distribuita da Adler Entertainment la commedia con Emma Thompson E poi c'è Katherine, che ci porta nel brillante e difficile mondo dei talk show al femminile.



E poi c'è Katherine: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La storia è quella di Katherine Newbury, una conduttrice pionieristica e leggendaria nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una "donna che odia le donne", assume la giovane ed entusiasta Molly che diventa l'unica donna nella stanza degli scrittori maschili di Katherine. Il compito di fronte alla ragazza è arduo, visto che gli ascolti del programma sono in calo, ma Molly, che vuole dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna, è determinata ad aiutare Katherine e a dare nuovo slancio alla sua vita e alla sua carriera.

Katherine (nome non casuale, che rimanda all'interprete perfetta di questo tipo di commedie nella vecchia Hollywood, Katherine Hepburn) ha il piglio e la verve della grande attrice britannica Emma Thompson mentre il veterano John Lithgow è il marito e la vulcanica Mindy Kaling, anche autrice della sceneggiatura, è Molly. A dirigere un cast che comprende anche l'attore inglese Hugh Dancy, Denis O'Hare e altri volti noti del cinema contemporaneo, è la regista canadese Nisha Ganatra.