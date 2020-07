È per il tuo bene: il film da vedere e commentare insieme sabato 25 luglio con SimulWatch

News Cinema

Tre padri estremamente protettivi nei confronti delle rispettive figlie perdono di vista ciò che conta davvero, nella commedia È per il tuo bene. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 25 luglio alle 18.

La visione condivisa di sabato 25 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia italiana in esclusiva per la piattaforma streaming Amazon Prime Video. Diretto da Rolando Ravello, È per il tuo bene è un film che esplora lo scontro generazionale tra genitori e figli raffigurando in particolare tre padri ultra-protettivi che sono pronti anche a infrangere la legge pur di assicurare il bene (secondo il loro punto di vista) delle proprie figlie. Il cast si avvale di noti attori e attrici del cinema italiano: Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Valentina Lodovini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Matilde Gioli. L'appuntamento per vedere tutti insieme È per il tuo bene e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 25 luglio alle 18.

La storia di È per il tuo bene segue tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. I tre padri temono che le loro giovani figlie abbiano tutte scelto un fidanzato sbagliato. Disperati e sicuri di agire per il bene delle proprie figlie si uniscono per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. Così facendo rischiaranno di rovinare i loro stessi matrimoni mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli.



È per il tuo bene: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

