E’ per il tuo bene: al via la commedia di Rolando Ravello con il terzetto Giallini-Salemme-Battiston

News Cinema

Le protagoniste femminili del film sono invece Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi, Isabella Ferrari e Matilde Gioli.

Dopo La prima pietra, Rolando Ravello torna dietro alla macchina da presa per dirigere una nuova commedia, forse più scanzonata della precedente e che si affida all'irresistibile verve di tre mattatori: Vincenzo Salemme, Marco Giallini e Giuseppe Battiston. Si tratta di un accostamento interessante, non c'è che dire, vista la diversa fisicità e provenienza regionale attori. Sceneggiato dallo stesso Ravello insieme a Fabio Bonifacci, E’ per il tuo bene è il remake della commedia spagnola Es por tu bien e del cast femminile fanno parte Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Matilde Gioli. Il primo ciak è appena stato battuto.

E’ per il tuo bene è una produzione Picomedia in collaborazione con Madusa Film. Il film è prodotto da Roberto Sessa e sarà distribuito da Medusa Film. Le riprese andranno avanti per 6 settimane e si svolgeranno a Roma.

Ecco la sinossi ufficiale di E’ per il tuo bene, per cui ancora non è stata stabilita una data di uscita:

Tre famiglie entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Tre padri disperati vedono il loro peggiore incubo avverarsi: sono convinti che le loro giovani figlie abbiano scelto tutte un fidanzato sbagliato. Sicuri di agire per il loro bene, uniranno le forze per sbarazzarsi dei tre pretendenti il prima possibile, mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli tanto da rischiare di far naufragare i loro stessi matrimoni.

Alla fine il bene vincerà, ma quello di chi?