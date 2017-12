"È ora di tagliare il cordone ombelicale": Julie Delpy gela gli appassionati di Before

Julie Delpy è una personalità vulcanica ed eclettica, capace di alternare a una carriera come attrice, una come sceneggiatrice e regista. Vive da anni a cavallo di due mondi: l’Europa e gli Stati Uniti, di cui è diventata cittadina da una decina d’anni. Motivo in più per salutare con piacere il premio European Achievement in World Cinema, che le verrà consegnato a Berlino sabato 9 dicembre, in occasione della 30° edizione degli EFA Awards, gli oscar europei.

Quella Berlino che avrebbe dovuto ospitare appena dopo le feste di fine anno le riprese del suo nuovo film da regista, My Zoe, il primo progetto drammatico, a lei molto caro, nato nel momento in cui - a pochi giorni di distanza - moriva la madre e le nasceva un figlio. Un progetto per ora in attesa, a causa del ritiro di un finanziatore appena un paio di settimane fa, per la natura “emotiva” del progetto, della Delpy stessa e del progetto nato con una sensibilità tutta europea, anche se avrebbe dovuto essere girato in inglese, con Gemma Arterton e Daniel Brühl. Possiamo comprendere la rabbia e la delusione con cui la regista francese (e americana) si è presentata alla stampa presente a Berlino per gli EFA.

La delusione sarà molta, poi, per chi come chi scrive è un grande amante della trilogia di Before (Prima dell’alba, Prima del tramonto e Before Midnight): gli appassassionati dei personaggi di Céline e Jesse ideati da Richard Linklater. In un’intervista a Coming Soon, ha parlato di un possibile seguito.

Si farà?

Non ne ho alcuna idea, in questo momento non è argomento di discussione.

Da cosa dipenderà, da Richard Linklater?

No, da me, perché probabilmente non vorrò farne un altro.

No? Perché?

No, ne abbiamo fatti tre, è stato bello, ora ho finito. Ora devo fare i miei film, tagliare il cordone ombelicale, basta così. Poi mi dedico molto ogni volta per quei film e voglio fare i miei film o lavorare con altri registi. Non c’entrano niente Richard e Ethan, ci vogliamo un gran bene e andiamo assolutamente d’accordo. Richard sta facendo i suoi film a Hollywood, anche Ethan lavora alle sue cose, ora io ho bisogno di seguire i miei progetti e lavorare con altra gente.