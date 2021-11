E noi come stronzi rimanemmo a guardare: il trailer del film di Pif

News Cinema

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il secondo film diretto da Pierfrancesco Diliberto dopo La mafia uccide solo d'estate verrà trasmesso in prima tv su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW lunedì 29 novembre.

Presentato in anteprima come Evento Speciale alla Festa del Cinema di Roma, E noi come stronzi rimanemmo a guardare è il secondo film da regista di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, che lo vede anche protagonista assieme a Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pif, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi ed Eamon Farren.

Quello di Pif - di cui vi mostriamo di seguito poster e trailer ufficiali - è un film Sky Original prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution e I Diavoli, e arriverà lunedì 29 novembre alle 21.15, in prima tv assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nel trailer Arturo (Fabio De Luigi), Stella (Ilenia Pastorelli) e Raffaello (Pif) ci mostrano come attraverso app, social network e digital economy, i giganti del web siano riusciti a influenzare le nostre vite e ancor più le influenzeranno, in un futuro più vicino di quanto fino a pochi mesi fa avremmo potuto immaginare.

E noi come stronzi rimanemmo a guardare: trailer, trama e poster del film

E noi come stronzi rimanemmo a guardare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per FUUBER, una grande multinazionale, colosso della tecnologia. L'unica consolazione alla sua solitudine è Stella, un ologramma nato da una app sviluppata dalla stessa FUUBER. Ma dopo la prima settimana di prova gratuita, quando Arturo è ormai legato alla figura di Stella, lui non può permettersi di rinnovare l’abbonamento. Arturo si troverà così costretto a darsi da fare per ritrovare l'amore e la libertà, ammesso che esistano davvero…





