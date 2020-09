È nato River, figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix, chiamato così in omaggio al fratello dell’attore, morto prematuramente

News Cinema

La privacy è fondamentale per Joaquin Phoenix e Rooney Mara, ormai una delle coppie più apprezzate a Hollywood, per cui è stato un regista ad annunciare la nascita del figlio dei due, e il nome scelto, River, commuoverà molti.

Saranno state vie indirette a renderlo noto, visto il culto della privacy della coppia interessata, ma il fatto che sia nato il figlio di Rooney Mara e Joaquin Phoenix, e sia stato scelto il nome River, sta commuovendo molti. Ricorderete come negli ultimi tempi l’attore abbia dedicato i premi ricevuti o condito i discorsi di ringraziamento con sentite parole di ricordo per il fratello River, morto nel 1993 a soli 23 anni, quando Joaquin aveva solo 19 ed era accanto al fratello quando si sentì male, fu lui a chiamare il pronto intervento.

A dare la lieta notizia al Festival di Zurigo è stato Victor Kossakovsky, regista del “veganissimo” Guanda, film prodotto e sostenuto con grande entusiasmo da Phoenix (oltre che da pubblico e critica alla scorsa Berlinale), che non ha dialoghi e racconta di un maiale femmina che vive in Norvegia e si occupa dei suoi piccoli. Joaquin Phoenix ha vinto lo scorso anno l’oscar come miglior attore per Joker.

“Virtualmente in ogni film che ho fatto, c’era una connessione di qualche tipo con River”, ha dichiarato Joaquin Phoenix al programma 60 minutes lo scorso gennaio.