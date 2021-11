E’ morto Winter il Delfino: aveva 16 anni

News Cinema

Non è più fra noi il delfino femmina Winter, la cui vicenda aveva ispirato il film L'incredibile storia di Winter il delfino e L'incredibile storia di Winter il delfino 2. Il mammifero aveva 16 anni.

Il delfino protagonista de L'incredibile storia di Winter il delfino e L'incredibile storia di Winter il delfino 2 ci ha lasciato.

Nel family movie di Charles Martin Smith con Morgan Freeman, Ashley Judd e Nathan Gamble, così come nel seguito, il tenero mammifero interpretava se stesso: una femmina di delfino messa in salvo nel 2005 al largo delle coste della Florida.

Winter aveva 16 anni, era allegra e mansueta e aveva un blocco gastro-intestinale. Mentre un team di veterinari cercava di risolvere il problema, l'animale è deceduto a causa di un attacco cardiaco. La sua casa era il Clearwater Marine Aquarium in Florida, dove era diventato un'attrazione adorata soprattutto dai bambini

Uscito nel 2011, L'incredibile storia di Winter il delfino parlava di un delfino che aveva perso la coda dopo essere rimasto intrappolato in una rete per granchi. Il film ha guadagnato in tutto il mondo 95 milioni di dollari a fronte di un budget di 37. Il seguito è uscito nel 2014, era incentrato sulla vita di Winter dopo la morte della sua mamma surrogata e non è stato un grosso successo al box office. Winter se n'è andata fra le braccia delle persone che si occupavano amorevolmente di lei. Vogliamo ricordarla con il trailer de L'incredibile storia di Winter il delfino.