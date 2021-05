E’ morto Samuel E. Wright, voce di Sebastian ne La Sirenetta

News Cinema

Il mondo dell’intrattenimento piange la scomparsa di Samuel E. Wright, che aveva fatto parlare e cantare il granchio Sebastian nel film Disney La Sirenetta ed era stato diretto da Clint Eastwood in Bird.

Ci ha lasciato, all'età di 74 anni, Samuel E. Wright, che aveva doppiato, nel film d'animazione del 1989 La Sirenetta, il simpaticissimo granchio Sebastian, consigliere del Re, compositore di corte e grande amico di Ariel. L'annuncio ufficiale è stato dato sulla pagina Facebook della città di Montgomery (Osage County, New York), dove l'artista era stato tra i fondatori dell'Hudson Valley Conservatory, una scuola di musica, danza e recitazione. Non viene indicata la causa della morte, che sappiamo essere un brutto male, ma possiamo leggere le seguenti parole affettuose e commoventi:

Oggi la Città di Montgomery piange la perdita di Sam Wright. Sam è stato di grande ispirazione per tutti noi e insieme alla sua famiglia ha fondato l’Hudson Valley Conservatory. Sam e la sua famiglia hanno avuto un impatto incalcolabile sui giovani della Hudson Valley, spingendoli a puntare sempre più in alto e ad andare sempre più in profondità per migliorare continuamente. Oltre che per la sua passione per le arti e l'amore verso la famiglia, Sam era famoso per la sua capacità di entrare in una stanza regalando GIOIA PURA a coloro con cui interagiva, Adorava intrattenere le persone, farle sorridere e ridere e amava amare.

Samuel E. Wright era nato a Camden, nella Carolina del Sud, il 20 novembre del 1946. Oltre ad aver fatto parlare e cantare Sebastian ne La Sirenetta, assicurando l'Oscar per la migliore canzone originale a In fondo al mar, ha impersonato il musicista jazz Dizzy Gillespie in Bird di Clint Eastwood e ha recitato in Strapped di Forest Whitaker. Nel 2000 ha è stato la voce di Kron in Dinosauri ed è tornato a doppiare Sebastian ne La Sirenetta 2 - Ritorno agli abissi, ne La Sirenetta 3 - Quando tutto ebbe inizio e nello speciale tv Sebastian's Caribbean Jamboree.

Samuel E. Wright ha lavorato in diversi musical di Broadway, tra cui Jesus Christ Superstar, The Tap Dance Kid e Il Re Leone, interpretando Mustafa. Attivo anche in televisione (House of Mouse: Il topoclub) e nel mondo dei videogiochi, era sposato con Amanda Wright, da cui ha avuto tre figli. Lo vogliamo ricordare riascoltando la sua voce nella scena de La Sirenetta in cui canta In fondo al mar.