E' morto Roger Moore: uno dei più celebri James Bond aveva 89 anni

Roger Moore, l'attore inglese noto soprattutto per aver interpretato il ruolo dell'agente 007 in 7 film di James Bond tra il 1973 e il 1985, è morto oggi in Svizzera all'età di 89 anni

La morte di Roger Moore, dopo una "breve ma coraggiosa lotta contro un cancro", è stata annunciata dalla famiglia dell'attore tramite un comunicato ufficiale.



Prima della consacrazione grazie ai film di 007, Moore aveva già conquistato un grande popolarità internazionale grazie a tre serie tv di successo: Ivanhoé del 1958, che lo vedeva nei panni del personaggio medievale creato dalo scrittore scozzese Walter Scott, Il Santo, prodotta dal 1962 al 1969, in cui aveva il ruolo del ladro gentiluomo Simon Templar e infine Attenti a quei due, realizzata all'inizio degli anni 70, in cui faceva coppia con Tony Curtis.

Nel 1973 Roger Moore aveva indossato i panni del più famoso agente segreto di Sua Maestà in Vivi e lascia morire, dopo l'abbandono di Sean Connery, e tornò a indossarli per sette volte fino Bersaglio mobile del 1985.



Nel 2003, Sir Roger Moore era stato nominato dalla regina Elisabetta II Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico. Dal 1991 era anche Ambasciatore umanitario dell'Unicef

