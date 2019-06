E’ morto Pietro Coccia, il fotografo del cinema italiano

E’ morto ieri il fotografo Pietro Coccia, presenza fissa sui red carpet dei principali festival cinematografici (in primis Cannes e Venezia) e soprattutto uomo buono e affettuoso. Noi di comingsoon lo conoscevamo da anni, forse da quando era cominciata l'avventura di Comingsoon Television, epoca gloriosa che i veterani della nostra redazione non hanno mai dimenticato. Pietro veniva spesso a trovarci, nella sede del canale o durante le trasferte, e si divertiva a scattarci le foto, che poi puntualmente ci mandava via mail il prima possibile. Lo ha fatto con alcuni di noi anche qualche settimana fa, prima di immortalare, a Cannes, Leonardo DiCaprio insieme a Lina Wertmüller. Pietro era generoso, aveva sempre una parola gentile e gli piaceva parlare dei tempi andati. Amava il buon cibo e l'acqua minerale gassata, che beveva in grande quantità. Faceva sempre uno scatto in più invece che uno in meno e lavorava spesso per Rai Cinema, Cinecittà e per il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. E’ stato proprio durante la serata dei festeggiamenti per i Nastri d'Argento (i premi del SNGCI), giovedì 30 maggio, che lo abbiamo visto l'ultima volta. Non si sentiva bene, ma ha preferito andarsene a casa, la sua amata casa di famiglia. "Mi voglio riposare" - ha detto agli amici che volevano portarlo in ospedale. Ieri è stato trovato senza vita.

Nato a Roma il 19 luglio del 1962, Pietro Coccia, con la sua scomparsa, lascia un vuoto dentro ognuno di noi. Ci mancheranno il suo impegno sul lavoro, il suo proverbiale: "facciamone un'altra" e quel flash che non lo abbandonava mai e per cui un po’ lo prendevamo in giro, ma che in fondo ci faceva tutti molto più belli, annullando i segni di stanchezza e le imperfezioni dovute al passaggio del tempo. Fai buon viaggio, caro Pietro, e ovunque tu vada, non dimenticare la tua macchina fotografica e i tuoi grossi occhiali per vederci meglio.