È morto Michael Lonsdale, grande eclettico del cinema europeo

Interprete molto amato ed eclettico del cinema, della televisione e del teatro, Michael Lonsdale ha legato il suo nome a molti ruoli memorabili al cinema da caratterista di lusso.

Attore da tanti ruoli memorabili, eclettico e sempre perfettamente a tono, è morto il grande Michael Lonsdale nel pomeriggio nella sua casa parigina, a 89 anni. Lo ha confermato la sua campagna.

Volto amato del cinema europeo per tanti anni, in carriera ha lasciato il segno anche a teatro. Lonsdale era nato nel 1931 a Parigi da madre francese e padre britannico. Da bambino ha vissuto insieme alla famiglia in Marocco fino all’età di 10 anni, iniziando a interessarsi all’arte, prima come pittore per poi prendere la via del teatro, in cui fu impegnato a partire dall’inizio degli anni cinquanta.

In parallelo alla carriera come attore è stato impegnato in 180 ruoli fra il cinema e la televisione. Ha recitato con autori come François Truffaut, in Baci rubati, Orson Welles, Louis Malle, Luis Buñuel, Jean Eustache, Ermanno Olmi. La popolarità è arrivata negli anni ’70, grazie a interpretazioni in grosse produzioni come il memorabile Il giorno dello sciacallo di Fred Zinnemann (1973), Moonraker - Operazione spazio (1979), in cui era il cattivo principale di un film della serie di James Bond, poi Il nome della Rosa (1986), Quel che resta del giorno (1993), Ronin (1998), Munich (2005).

Solo nel 2011 vinse il suo primo premio César, come attore non protagonista per Uomini di Dio di Xavier Beauvois.