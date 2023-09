È morto Michael Gambon, Albus Silente in sei film di Harry Potter

News Cinema

Si è spento all'età di 82 anni l'attore irlandese Michael Gambon, dopo essere stato ricoverato per una polmonite. Il grande pubblico lo ha amato per il ruolo di Albus Silente dal terzo adattamento per il cinema della saga di Harry Potter.

Un grande attore, uno dei volti che hanno reso grande il teatro e il cinema britannico degli ultimi decenni. Come molti serissimi interpreti nati sui palcoscenici più prestigiosi, si è poi divertito un mondo a partecipare alla saga di Harry Potter, agli adattamenti dei romanzi scritti da J.K. Rowling. Michael Gambon è morto oggi a 82 anni, dopo essere stato ricoverato per una polmonite. Ha legato il suo nome all'inconico personaggio di Albus Silente, uno dei più amati delle avventure del maghetto a Hogwarts, a partire dal terzo film, sostituendo Richard Harris dopo la sua scomparsa. È stato onorato con il Member of The British Order nel 1980, e poi con il livello superiore di Commander of the British Order.

Nato a Dublino, ha avuto l'opportunità di formarsi al National Theatre sotto la direzione del grande Laurence Olivier. Dagli anni '80 si è fatto notare in molti classici a teatro, in spettacoli per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Ha vinto per tre volte il Laurence Olivier Theatre Award. Sono gli anni in cui inizia anche a frequentare i set cinematografici, dopo aver fatto parte della rosa finale per il ruolo di James Bond dopo George Lazenby. Tra i film più noti a cui ha partecipato, Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante di Peter Greenaway, Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton, Il discorso del re di Tom Hooper e Kingsman.

Ma è come Albus Silente che è entrato nel cuore di milioni di ragazzi e adulti in tutto il mondo.