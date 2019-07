E' morto Luciano De Crescenzo: addio all'ingegnere filosofo, grande narratore della sua Napoli

News Cinema

E' morto oggi a Roma all'età di 90 anni Luciano De Crescenzo, il popolare scrittore, regista, sceneggiatore e attore napoletano.

Più di cinquanta libri, venduti in milioni di copie, film memorabili come Così Parlò Bellavista (tratto dal suo romanzo omonimo), da lui diretto e interpretato, o 32 dicembre, e tantissime apparizioni televisive, con la "banda Arbore" ma non solo, hanno fatto del napoletanissimo De Crescenzo uno dei grandi rappresentati della cultura italiana degli ultimi decenni.





Nato nel 1928, Luciano De Crescenzo è stato pioniere da diversi punti di vista. Ingegnere elettronico e dirigente della IBM fino alla metà degli anni Settanta, quando per la maggior parte dell'umanità il computer era un'entità aliena, lasciò la sua promettente cariera per scrivere... e scherzare. L'ironia, sempre legata a un desiderio divulgativo della sua amata filosofia, filtrata dall'umorismo napoletano, è stata il suo marchio di fabbrica in più incarnazioni. Ironizzò con le pure parole, tramite la scrittura: appunto con il primo bestseller Così parlò Bellavista del 1977 e i successivi libri dedicati a Napoli e al suo peculiare sguardo sul mondo, a cui seguirono tra gli anni Ottanta, Novanta e oltre opere dedicate a filosofie e miti antichi, letti e spiegati nel mondo più immediato. Dalla "Storia della filosofia greca - I presocratici" del 1983 fino a "Ulisse era un fico" del 2010.

De Crescenzo ironizzò però anche mettendosi in gioco di persona: suo complice sul piccolo e grande schermo fu inzialmente Renzo Arbore. Il cult Il pap'occhio (1980) porta anche la sua firma e lo vede attivo nella banda Arbore, alla quale si aggrega dopo per FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? (1983), in un delirio dove lui e Renzo mettono in scena una sceneggiatura di Federico Fellini da loro rinvenuta, persa dal maestro colpito da goliardica dabbenaggine. "FF.SS" starebbe appunto per "Federico Fellini Sud Story". Luciano aveva però già debuttato come sceneggiatore qualche anno prima, nel 1978, adattando per Sergio Corbucci il giallo napoletano La mazzetta (1978), dal romanzo di Attilio Veraldi. Attore / dialoghista / declamatore quindi, ma non solo.

E' il 1984 quando De Crescenzo diventa regista cinematografico con Così parlò Bellavista, al quale segue l'anno dopo Il mistero di Bellavista, tutte commedie corali basate sui suoi libri, da lui scritte, dirette e parzialmente interpretate. Come autore non si discosta dalla sua Napoli nemmeno per quello che per alcuni è il suo film migliore, 32 dicembre (1988), diviso in tre episodi scritti con Lidia Ravera, nei quali si distingue quello con Enzo Cannavale (qui Nastro d'Argento), che promette ai figli i botti di Capodanno che non può permettersi. Più ambizioso e meno riuscito il conclusivo Croce e delizia del 1995, storia della lavorazione di un'immaginaria Traviata cinematografica, dove la costumista Marina Confalone s'identifica fatalmente con Violetta.