È morto Laurent Cantet, regista impegnato vincitore della Palma d'Oro con La classe

Si è spento, a 63 anni, il regista francese Laurent Cantet, interessato al sociale fin dal suo folgorante esordio Risorse umane. Nel 2008 vinse la Palma d'Oro con La classe al Festival di Cannes, che lo ha salutato sui social con parole commoventi.

Ci ha lasciato, all'età di 63 anni, Laurent Cantet, il regista francese che nel 2008 aveva vinto la Palma d'Oro per La classe. La sua agente fa sapere che l'uomo è morto di malattia la mattina del 25 aprile. Per noi è il giorno della Liberazione dall'occupazione nazista e dal Fascismo, e siccome Cantet è sempre stato un artista attento alle dinamiche sociali e impegnato a difendere la dignità dei lavoratori, ci piace pensare che il buon Dio o chi per lui abbia scelto appositamente questa data. Del resto, erano in molti a chiamarlo "il Ken Loach francese".

Dopo aver diretto un documentario nel 1990, Laurent Cantet è diventato assistente alla regia del grandissimo Marcel Ophüls. Ha firmato poi qualche cortometraggio e un telefilm, e nel 2000 ha diretto il suo primo lungometraggio, da noi intitolato Risorse umane e ambientato in una fabbrica dove è in atto un ridimensionamento della forza lavoro. Incentrato anche sul rapporto fra un padre operaio e un figlio "colletto bianco", il film è stato molto apprezzato, aggiudicandosi nel 2021 due premi César, di cui uno per il miglior film.

Nel 2001 Cantet è stato regista di A tempo pieno, vicenda drammatica ispirata al caso di Jean-Claude Romand, morto tragicamente nel 1993, dopo 18 anni di bugie ai suoi cari, a cui aveva preferito non rivelare di essere stato licenziato. 4 anni dopo, Laurent Cantet ha diretto Charlotte Rampling e Karen Young in Verso il Sud, che parla di tre turiste nordamericane che vanno ad Haiti e cercano la compagnia di ragazzi dell'isola senza rendersi conto della condizione di povertà dei loro giovani amanti.

A La classe, che potete vedere in streaming su Google Play e Apple TV, sono seguiti il film collettivo 7 Days in Havana, e FoxFire - Ragazze Cattive, storia di sorellanza tratta dall'omonimo romanzo di Joyce Carol Oates. Nel 2014 Cantet ha portato al Festival di Venezia Ritorno a L'Avana, vincendo il premio per la migliore regia delle Giornate degli Autori. E se ne L'atelier (2017) si racconta la pericolosità delle idee politiche di estrema destra, in Arthur Rambo - Il blogger maledetto si parla di un immigrato algerino di seconda generazione che, sotto falso nome, scrive tweet reazionari, razzisti e omofobi.

Negli ultimi tempi Laurent Cantet stava lavorando a L'apprenti e sappiamo che in futuro anno avrebbe dovuto girare un film intitolato Enzo e con protagonisti Elodie Bouchez e Pierfrancesco Favino.

Il saluto commovente del Festival di Cannes a Laurent Cantet

Naturalmente il Festival di Cannes ha voluto rendere omaggio a Laurent Cantet. Lo ha fatto tramite i social, e sulla sua pagina Instagram ha condiviso un post commovente. Accanto alla foto del regista, immortalato durante un photocall sul tetto del Palais des Festivals, si leggono parole e frasi commoventi, fra cui:

Vincitore della Palma d'Oro per La classe, questo artista impegnato e grande umanista, cercava la luce nonostante la violenza sociale e trovava la speranza a dispetto della durezza della realtà. Il Festival saluta con tristezza questo regista, discreto ma essenziale e dal profondo impegno civile, che portava dentro di sé la convinzione profonda che il cinema possa cambiare il corso delle cose.