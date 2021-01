È morto l’attore francese Jean-Pierre Bacri

News Cinema

Ci ha lasciato a soli 69 anni, dopo una battaglia con il cancro, l'attore francese Jean-Pierre Bacri, protagonista de Il gusto degli altri e di tanti bei film con l'ex compagna Agnès Jaoui.

Lo sceneggiatore e attore francese Jean-Pierre Bacri è morto oggi a 69 anni, dopo una battaglia con il cancro. Lo ha comunicato il suo agente. Nato in Algeria da una famiglia della comunità ebraica locale, dopo il debutto negli anni '80 si è fatto valere presto sia sui palcoscenici teatrali che al cinema. Sono gli anni in cui ha conosciuto la sua compagna per tanti anni, moglie dal 1987 al 2012 nonché grande collaboratrice artistica, Agnès Jaoui.

Una partnership davvero importante per il cinema francese, con commedie sempre intelligenti e ficcanti, l'ultima delle quali di soli due anni fa, Place publique, mentre le più conosciute, specie dal pubblico italiano, sono sicuramente Il gusto degli altri e Così fan tutti. Solo pochi anni fa era stato splendido interprete della riuscita commedia C'est la vie, diretta dagli Eric Toledano e Olivier Nakache di Quasi amici.

In carriera, Bacri ha vinto due volte il premio Molière per il teatro, quattro volte il César per la miglior sceneggiatura originale, uno dei quali per Smoking/No Smoking di Alain Resnais, e una volta il César come non protagonista, con ben sei nomination per la categoria miglior attore protagonista.