È morto John Peter Sloan, l’insegnante di inglese più amato d’Italia

Comico, musicista e cantante, ma anche attore teatrale e impegnato in televisione, John Peter Sloan aveva creato un suo metodo ludico e divertente per apprendere l'inglese.

La notizia è arrivata improvvisa sui social network. È morto a 51 anni John Peter Sloan, da anni il più conosciuto e amato insegnante di inglese del nostro paese, con il suo stile divertente e appassionato. La popolarità era arrivata soprattutto grazie alla sua partecipazione al programma comico Zelig. Era stato attivo anche a teatro e come scrittore.

Metà inglese e metà irlandese, Sloan aveva lasciato l’Inghilterra da adolescente per conoscere l’Europa, dove aveva girato per lo più esibendosi come cantante e musicista

In Italia arrivò nel 1990, dove fonda una band rock, The Max, di cui è il frontman, che rimase in attività fino a quando, nel 2000, decise di sospendere i viaggi per l’Italia in seguito alla nascita di una figlia e iniziò l’attività di insegnante di inglese; certo sempre a modo suo. Il suo metodo si basa molto sul gioco e sul divertimento. Nel 2011 apre una prima scuola d’inglese a Milano, poi due anni dopo a Roma. Da alcuni anni si era trasferito in Sicilia, a Menfi, dove è morto per una “grave crisi respiratoria”.

Al cinema ha doppiato Bulldog, un personaggio di Planes della Disney, oltre a una breve apparizione come cameriere in Fuga di cervelli, sempre nel 2013.