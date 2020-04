È morto Irrfan Khan, la stella del cinema indiano amata anche da Hollywood

News Cinema

Dopo una battaglia contro un male tremendo, è scomparso l’amato attore di film come Vita di Pi e The Millionaire.

È stato un attore a dir poco iconico del cinema indiano, ma anche il volto di quel cinema e di quella immensa nazione in occidente. È morto a Mumbai, a soli 53 anni, Irrfan Khan, che era stato ricoverato qualche giorno fa per un’infezione. L’attore aveva annunciato due anni fa di essere malato per un tumore al cervello dal quale sembrava essersi rimesso negli ultimi tempi, prima dell’aggravamento di queste ore.

Khan ha recitato in carriera in oltre 100 film ed era tornato sugli schermi indiani proprio lo scorso mese di marzo in Angrezi Medium, una tenera storia sul rapporto fra un padre e una figlia diretto da un regista molto noto a Bollywood, Homi Adjania, che aveva aspettato che l’attore recuperasse per iniziare le riprese.

Irrfan Khan era però un volto noto anche in occidente, dove in varie occasioni ha rappresentato una sorta di ambasciatore dell’India e della sua cultura dalle nostre parti. Basti pensare a film di successo da noi come il delizioso Lunchbox, The Warrior o Il treno per il Darjeeling e a titoli di richiamo come The Millionaire, Inferno, Vita di Pi, The Amazing Spider-Man, Jurassic World.