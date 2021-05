È morto il regista Peter Del Monte

News Cinema

Dopo una lunga malattia, ci ha lasciati a 77 anni il regista e sceneggiatore Peter Del Monte, nato negli Stati Uniti, a San Francisco, e naturalizzato italiano. Lo hanno annunciato la compagna Marina e la figlia Emilia.

Dopo una lunga malattia, è morto a Roma all'età di 77 anni il regista Peter Del Monte, secondo quanto hanno annunciato la compagna Marina e la figlia Emilia e riportato dall'agenzia ANSA. Da anni residente a Santa Marinella, nel litorale vicino a Roma, lo sceneggiatore e regista era nato a San Francisco nel 1943 e da tempo era naturalizzato italiano. Giovedì 3 giugno l'ultimo saluto nella clinica Antea, dove era in cura e dove è morto.

Laureato in Lettere a Roma, all'Università La Sapienza, con una tesi sull'estetica cinematografica, era stato negli anni '70 fra i frequentatori del Centro Sperimentale di Cinematografia diretto da Roberto Rossellini. Il primo film, Irene, Irene, è datato 1975. Ottenne un Premio speciale della giuria a Venezia cinque anni dopo per L'altra donna, mentre nel 1982 Invito al viaggio gli valse un Premio per il miglior contributo artistico a Cannes. Nel 1996 il bel film Compagna di viaggio, storia dell'incontro fra un anziano professore smemorato e una ragazza problematica, con Michel Piccoli e Asia Argento. Tra gli ultimi lavori, oltre a La ballata del lavavetri, anche Controvento, girato nel 2000, Nelle tue mani (2007) e Nessuno mi pettina bene come il vento (2014).