È morto il grande caratterista comico Jerry Stiller, padre di Ben

A 92 anni ci ha lasciato l’interprete di tante serie di culto come Seinfeld dopo una lunga e fortunata carriera.

È morto per cause naturale a 92 anni, Jerry Stiller, attore e comico, nonché padre di Ben, con cui aveva negli ulti anni diviso il set più volte, specie nei due Zoolander. Lo ha confermato proprio Ben Stiller su Twitter, con queste parole, “sono triste per dover dire che mio padre, Jerry Stiller, è morto di cause naturali. È stato un grande papà e nonno, e il più attento marito per Anne nel corso di 62 anni. Mancherà tanto a tutti noi, ti voglio bene papà.”

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Dopo una lunga carriera recitando come comico insieme alla moglie Anne Meara, impegnato tante volte a Broadway e in apparizioni televisive. Il ruolo per cui è diventato noto è quello di Frank Constanza, in 26 episodi di Seinfeld, serie di culto assoluto per gli americani. Nel 1997 è stato anche nominato agli Emmy per il suo lavoro nello show. Oltre che ruoli comici, vanno segnalate anche interpretazioni drammatiche di spessore a Broadway.

Jerry e Ben Stiller sono apparsi insieme per la prima volta nella commedia non indimenticabile del 1987, Su e giù per i Caraibi, mentre nell’esordio alla regia di Ben, l’indimenticato Giovani, carini e disoccupati, apparirono tutti e due i genitori, anche se non accreditati.

Anne Meara è morta nel 2015.