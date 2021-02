È morto Hal Holbrook: le parole d'addio di Emile Hirsch

News Cinema

Si è spento Hal Holbrook, attore 95enne con una lunga carriera e il ruolo nel film Into the Wild che resterà sempre nel nostro cuore.

Si è spento lo scorso 23 gennaio 2021 Hal Holbrook, all'età di 95 anni, ma la sua assistente ne ha dato notizia soltanto ieri 1° febbraio. È noto alle generazioni più giovani per il ruolo del signor Franz in Into the Wild, una parte breve ma di grande significato per il percorso del protagonista intepretato da Emile Hirsch.

Nato il 17 febbraio 1925 a Cleveland, in Ohio, Holbrook è abbandonato quando ha due anni dai genitori. Cresce con i nonni paterni insieme alle due sorelle più grandi. Al college studia arti recitative ed è qui che crea uno spettacolo teatrale in cui è da solo sul palco nel ruolo dello scrittore Mark Twain. Questa interpretazione è talmente apprezzata che gli permette di calcare i palcoscenici di molte città americane, finché Ed Sullivan lo vede e lo invita a esibirsi nel suo show televisivo. Lo spettacolo diventa più elaborato e si trasforma in una serie di performance con il titolo di Mark Twain Tonight porterà in scena per decenni, anche a Broadway, e che gli farà vincere un Tony Award nel 1966.

Gli anni '70 lo vedono ricompensato con 4 premi Emmy per diverse serie o film TV. Un quinto Emmy arriverà nel 1989. La prima e unica candidatura all'Oscar arriva nel 2008, all'età di 82 anni, come attore non protagonista proprio per Into the Wild - Nelle terre selvagge. È una scena di grande commozione quella che ricordiamo del film, quando il suo personaggio si offre di adottare quel giovanotto dalle ambizioni erranti con cui aveva stretto un rapporto di profonda amicizia. Il suo collega di set Emile Hirsch, che nel film interpreta Chris McCandless, ha così commentato la notizia della scomparsa di Holbrook:

È stato un grande onore recitare accanto a te, imparare da te, e scalare quella montagna con te. Un meraviglioso e carismatico attore, Hal avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Incontrarlo significa conoscerlo e conoscerlo significa volergli bene. Ti amiamo Hal!

Tra gli altri film della fimografia di Hal Holbrook ci sono Lincoln (2012), Come l'acqua per gli elefanti (2011), The Majestic (2001), Men of Honor - L'onore degli uomini (2000), Il Socio (1993), Wall Street (1987), Creepshow (1982), Fog (1980), Capricorn One (1978), Tutti gli uomini del Presidente (1976) e Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan (1973).