E’ morto Gavin MacLeod, il Capitano Stubing di Love Boat

Si è spento, all’età di 90 anni, Gavin MacLeod, diventato famoso grazie al Capitano Stubing di Love Boat e attore nei film di Blake Edwards.

Chi non è giovanissimo ricorderà senz'altro il Capitano Stubing di Love Boat, telefilm statunitense andato in onda dal 1977 al 1987 e ambientato sulla nave da crociera Pacific Princess. Il nome dell'attore che lo interpretava è Gavin MacLeod, che purtroppo ci ha lasciati all'età di 90 anni.

MacLeod è venuto a mancare la mattina del 29 maggio e la notizia è stata diffusa dal nipote, che non ha indicato la causa della morte.

Gavin MacLeod, al secolo Allan George See, era nato nello stato di New York e si era poi trasferito nella Grande Mela a metà degli anni '50. Prima di diventare attore, aveva lavorato come maschera presso il Radio City Music Hall. Era stato allora che aveva cambiato il suo nome (Gavin era un personaggio televisivo, mentre MacLeod era il cognome della sua insegnante di recitazione). Gavin aveva debuttato a Broadway in Un cappello pieno di pioggia, dopodiché si era spostato a Los Angeles, dove Blake Edwards lo aveva accolto nel cast di Operazione Sottoveste. Il regista lo aveva diretto in altri due film: In due è un'altra cosa e Hollywood Party.

L'esordio cinematografico di Gavin MacLeod era avvenuto nel film drammatico di Robert Wise Non voglio Morire. Il debutto in tv, invece, risale all'inizio degli anni ’60, quando l'attore aveva recitato in Un equipaggio tutto matto. Il successo era arrivato negli anni '70 con la serie Mary Tyler Moore, nella quale interpretava il giornalista Murray Slaughter.

Tornando al nostro amato Love Boat, di cui non dimenticheremo mai il tema iniziale cantato da Little Tony "Profumo di mare", Gavin MacLeod aveva preso parte a tutti e 249 episodi. Grazie al gentile e sorridente Capitano Stubing, che era la delizia di tutti i passeggeri, aveva ottenuto tre candidature ai Golden Globe. Nel 1997 MacLeod aveva partecipato a una reunion del cast del telefilm nel talk Oprah, per ritrovare nuovamente gli attori di Love Boat nel 2013 nella trasmissione The Talk.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di McLeod. Ed Asner, che è stato suo compagno di lavoro in Mary Tyler Moore, ha voluto ricordarlo su Twitter, postando una vecchia foto dal set e scrivendo: "Ho il cuore spezzato. Gavin era come un fratello, il mio complice (anche nel cibo) e la mia spalla comica. Ci vediamo fra un po’ Gavin. Dì alla banda che ci vedremo presto. Betty (White)! Adesso restiamo solo io e te".