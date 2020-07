È morto Ennio Morricone: addio al leggendario compositore italiano

News Cinema

Ci ha lasciato il genio della musica per film Ennio Morricone. Aveva 91 anni. Una caduta è stata per lui fatale.

Non ci sono note né parole capaci di descrivere l'emozione che proviamo in questo momento. La notizia della scomparsa di Ennio Morricone arriva affilata e impietosa questo lunedì mattina di inizio luglio. Il leggendario compositore italiano è morto all'alba del 6 luglio 2020 a 91 anni in una clinica romana in seguito ai traumi di una caduta accidentale.

In occasione del suo 90esimo compleanno, che coincideva con il 58esimo anno di carriera, gli avevamo rivolto un ringraziamento ed è lo stesso desiderio che emerge in questo momento nel tentativo di riassumere la sconfinata riconoscenza che gli dobbiamo: "Grazie Maestro, grazie per quelle musiche soavi o inquietanti che continuano a procurarci la pelle d'oca e a rammentarci che noi esseri umani non siamo altro che un fascio di corde emotive".

I funerali di Ennio Morricone avranno luogo in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza". Ad annunciarlo è la famiglia del Maestro che aggiunge "ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità".

Qui sotto il video dell'incisione dell'ouverture composta per The Hateful Eight (che valse a Morricone nel 2016 l'Oscar per la miglior colonna sonora, nove anni dopo aver ricevuto dall'Academy il riconoscimento alla carriera) presso i celebri studi di Abbey Road di Londra.