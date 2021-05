È morto Charles Grodin, l'attore di Beethoven e molti altri film

News Cinema

Si è spento a 86 anni Charles Grodin, un bravo attore che ricordiamo soprattutto per il family movie Beethoven e l'action comedy Prima di mezzanotte.

Se n'è andato all'età di 86 anni per un cancro al midollo osseo un attore molto apprezzato che aveva esordito a 19 anni in un piccolo ruolo di 20000 leghe sotto i mari del 1954. Ricordiamo con affetto Charles Grodin per i due family movie con l'indimenticabile cane sopra le righe di nome Beethoven (1992 e 1993), ma qualcuno ricollegherà il suo volto al film Prima di mezzanotte, una divertente action comedy del 1988 in cui divideva lo schermo con Robert De Niro.

Grodin si fece notare in un piccolo ma fondamentale ruolo in Rosemary's Baby (1968) subito dopo aver rifiutato il ruolo principale de Il laureato (1967) per la paga troppo bassa che gli era stata offerta, lasciando così un'opportunità che Dustin Hoffman non si fece sfuggire. Grodin però si mise in luce qualche anno dopo con un altro ruolo da protagonista in Il rompicuori (1972), per cui ricevette una nomination ai Golden Globe. Tra gli altri film che ha interpretato figurano King Kong (1976), Il paradiso può attendere (1978), La signora in rosso (1984), Ishtar (1987) e Dave - Presidente per un giorno (1993). Ha interpretato Carl Shapiro nella recente miniserie Madoff del 2016.