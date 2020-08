È morto Chadwick Boseman: la famiglia Marvel perde il suo Black Panther

News Cinema

Dopo quattro anni di lotta contro un cancro al colon, l'attore di Black Panther Chadwick Boseman si è spento nella sua casa di Los Angeles.

All'età di soli 43 anni se n'è andato Chadwick Boseman, ucciso da un cancro al colon. All'attore che ha incarnato Black Panther nel Marvel Cinematic Universe, era stato diagnosticato il male nel 2016. Per quattro anni ha lottato sottoponendosi a operazioni chirurgiche e cicli di chemioterapia, senza mai rivelare pubblicamente la sua condizione e continuando a lavorare.

Dopo l'ingresso nel mondo della Marvel che ha presentato il suo personaggio in Captain America: Civil War (2016), Boseman ha interpretato il re T'Challa alias Black Panther nel film omonimo del 2018, in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame. Negli ultimi due anni aveva recitato nell'action thriller 21 Bridges e nel film di Spike Lee Da 5 Bloods. Il suo ultimo film è Ma Rainey's Black Bottom, attualmente in fase di post-produzione che uscirà nei prossimi mesi. Boseman si è spento il 28 agosto 2020 nella sua casa di Los Angeles, con i suoi familiari accanto.

La seguente dichiarazione ufficiale è stata diffusa sui suoi account social:

È con incommensurabile dolore che confermiamo il decesso di Chadwick Boseman. A Chadwick era stato diagnosticato un cancro al colon allo stadio III nel 2016, con il quale ha combattutto negli ultimi quattro anni mentre progrediva allo stadio IV. Da vero combattente, Chadwick ha proseguito con perseveranza portandovi i film che avete amato tanto. Da Marcia per la libertà a Da 5 Bloods, da Ma Rainey's Black Bottom a molti altri, tutti filmati durante e in mezzo a un infinito numero di operazioni e chemioterapie. È stato l'onore della sua carriera portare in vita il re T'Challa in Black Panther. È morto nella sua casa, con la moglie e la famiglia al suo fianco. La famiglia vi ringrazia tutti per l'amore e le preghiere, chiedendovi di continuare a rispettare la loro privacy durante questo difficile momento.