È morta Olivia de Havilland, leggendaria interprete di Via col vento e della Hollywood dell'epoca d'oro

A 104 anni ci ha lasciato la mitica Olivia de Havilland, protagonista di Via col vento e uno dei volti iconici degli anni ruggenti del cinema hollywoodiano.

Dopo poche settimane dalle roventi polemiche sul razzismo del film che l'ha resa leggenda, Via col vento, è morta a 104 anni Olivia de Havilland, un volto e un nome iconico degli anni ruggenti del cinema hollywoodiano, l'ultima delle star che hanno contribuito a rendere un quartiere di Los Angeles la fabbrica dei sogni e il centro del cinema mondiale. Ha recitato in una cinquatina d'anni in oltre cinquanta film, mentre da oltre sessant'anni viveva a Parigi, in Francia, dove è morta, dopo essere stata per anni la vincitrice di un Oscar più anziana ancora in vita

Nata a Tokyo da una famiglia inglese, era la sorella maggiore di un'altra attrice entrata nel mito, Joan Fontaine, con cui i rapporti furono spesso complessi e segnati da bruciante rivalità. La de Havilland fu nominata a cinque Oscar, vincendone due.

