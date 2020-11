È morta la regista Valentina Pedicini, autrice dell’apprezzato Faith

News Cinema

La regista Valentina Pedicini, di cui in tanti avevano apprezzato il suo Faith, proprio lo scorso Festival di Berlino, è morta nella notte per una grave malattia.

È morta nella notte, il 20 novembre di questo disgraziato 2020, Valentina Pedicini. Si è spenta troppo giovane, dopo aver lottato contro una grave malattia. La scorsa edizione della Berlinale aveva presentato Faith, un documentario che ha ottenuto l’attenzione nostra e di tutta la critica internazionale.

Così la ricorda Donatella Palermo, produttrice di Faith: "Oggi Valentina non c'è più. Questa appena trascorsa è stata la sua ultima notte. È difficile da accettare. Penso al suo film Dal Profondo: comincia con una discesa nell’oscurità della terra, un’immagine che si fa sempre più buia e una voce di donna che dice: ‘Respira, respira piano, non aver paura; presto i tuoi occhi si abitueranno al buio’. E alla fine del film una donna cammina sull'orizzonte e appare una scritta: 'E non so passare ora a nuoto la notte | ho fatto qualcosa contro la paura | mi sono seduta a scrivere | per chi vorrà sedersi'. Ecco, Valentina non ha passato la notte, ma ha scritto i suoi film. Noi possiamo sederci a guardarli e qualcosa di lei c'è ancora. "e la notte adesso fa meno paura" (da Faith)»

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha voluto ricordarla così: “Sono molto addolorato per la scomparsa prematura di Valentina Pedicini, regista di talento che ci ha portato con il suo ultimo delicato e potente lavoro Faith all'Idfa di Amsterdam e poi a Berlino, documentario prodotto da Rai Cinema che ha raccolto meritatamente tanti riconoscimenti nel mondo”.