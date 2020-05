È morta la regista Lynn Shelton, autrice capace di trovare il sorriso dietro i piccoli drammi quotidiani

News Cinema

Aveva 54 anni. Il decesso non è collegato alla pandemia di COVID-19.

È morta all’età di soli 54 anni la regista indipendente Lynn Shelton. La causa del decesso è dovuta a un disordine del sangue, che ha provocato un collasso improvviso della donna dopo una settimana di malattia. Ad annunciarlo il compagno e frequente collaboratore Marc Maron.

Lynn Shelton aveva cominciato la carriera nel mondo del cinema come montatrice, esordendo dietro la macchina da presa nel 2006 con We Go Way Back. Da quel momento si è costruita una solida carriera di cineasta indipendente, capace di indagare le pieghe dell’animo umano grazie a una sensibilità espressa al meglio attraverso la commedia gentile. Al cinema ha spesso e volentieri alternato la televisione, dirigendo episodi di serie quali New Girl, Glow, The Mindy Project, Fresh Off the Boat e l’ultimo Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Tra i migliori film diretti da Lynn Shelton vogliamo ricordare Your Sister’s Sister con Emily Blunt e Rosemarie DeWitt, Dimmi quando con Kiera Knightley e Outside In con Edie Falco. Il miglior lungometraggio della Sheltonè però stato a nostro avviso proprio il suo ultimo, Sword of Trust, uscito lo scorso anno: una commedia dalle venature surreali ambientata nel mondo del rigattieri e ambientata nel Sud ancora pieno di folli che pensano che la guerra civile sia stata vinta dalle giubbe grigie…Se avete possibilità di recuperare Sword of Trust – protagonisti Marc Maron, Jillian Bell e Michaela Watkins – vi consigliamo caldamente di farlo. Capirete in pieno che tipo di artista gentile e sottilmente sulfurea era Lynn Shelton. A noi l’artista mancherà molto.