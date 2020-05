E intanto Disneyland... riapre a Shanghai

News Cinema

Il parco a tema, in cui si potrà andare dall'11 maggio, imporrà ovviamente una serie di regole ai visitatori per evitare assembramenti ed eventuali nuovi contagi.

Anche se Shanghai non è esattamente dietro l'angolo e appartiene al paese dove l'epidemia di Covid-19 è cominciata e dove si è tornati una pseudo-normalità con un discreto anticipo rispetto al resto del mondo, fa piacere sapere che la città ospiterà la prima riapertura di un parco a tema Disney: Disneyland. Gli adulti e i bambini, udite udite, potranno gustare le sue numerose attrazioni a partire dall'11 maggio! La voce circolava da un po’, ma soltanto ieri l'Amministratore Delegato della Walt Disney Company Bob Chapek ha confermato la lieta novella.

Prima di spiegare che la pandemia ha fatto perdere ai parchi a tema Disney la bellezza di 1 miliardo di dollari, Chapek ha dichiarato che la macchina si rimetterà in moto gradualmente e che ci saranno obblighi e restrizioni.

Innanzitutto le attrazioni non riprenderanno a funzionare tutte insieme. Secondo poi, l'ingresso sarà limitato a un certo numero di persone. Si dovrà fare le fila mantenendo la distanza di sicurezza e per controllare l'entità delle code si potrà consultare sul proprio cellulare la Play Disney Parks App. Il parco dovrà inoltre essere sanificato e ai visitatori verrà ricordato come comportarsi e quali dispositivi di sicurezza indossare mostrando loro dei filmati. Anche gli impiegati del parco dovranno dare istruzioni in merito, un po’ come fanno steward e hostess sugli aerei prima del decollo. Quanto ai dispenser di disinfettante per le mani, ne è già stata predisposta una robusta quantità.

E’ ovvio che queste misure riguarderanno tutti i parchi a tema Disney, ma, essendo questi nella maggior parte dei casi giganteschi, ci sarà certamente posto per tutti.