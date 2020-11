E’ in fase di post produzione Ostaggi, il film di Eleonora Ivone, prodotto da Fenix Entertainment

News Cinema

Il film di cui sono appena terminate le riprese, è tratto dall'omonima pièce teatrale di grande successo di Angelo Longoni vede tra i suoi interpreti Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonis Bascir e Eleonora Ivone.

In fase di post produzione Ostaggi di Eleonora Ivone di cui si sono appena concluse le riprese in Calabria, a Rende (Cosenza). Il film tratto dall’omonima pièce teatrale di grande successo di Angelo Longoni è scritto dalla regista insieme allo stesso Longoni ed è interpretato da Gianmarco Tognazzi, Vanessa Incontrada, Elena Cotta, Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Jonis Bascir e Eleonora Ivone.



"Un'altra avventura per la Fenix è terminata. O meglio, forse è appena iniziata". Dice il produttore maggioritario Riccardo Di Pasquale. "Sono davvero orgoglioso di aver prodotto un film con dei professionisti di tale spessore: a cominciare dalla regista Eleonora Ivone, qui alla sua opera prima ma che ha dimostrato da subito una grande dimestichezza sul set; per passare ai nostri attori, tutti artisti di immenso talento. Abbiamo vissuto il set con grande serenità, riuscendo a portare a casa un bellissimo lavoro. E siamo riusciti a farlo in un momento molto difficile, reagendo con determinatezza alla crisi che sta attaccando il nostro settore. Che dire, ora spero che riusciremo presto a portare questo film al pubblico".



Un entusiasmo condiviso dalla regista, Eleonora Ivone, attrice teatrale riconosciuta, che con Ostaggi esordisce nel lungometraggio, dopo il successo ottenuto con il corto Apri le labbra, da lei scritto e diretto e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa di Roma: «Le riprese del mio primo lungometraggio sono finite. Un lavoro intenso al quale ha corrisposto una grande crescita umana e professionale. Sono orgogliosa di avere realizzato una commedia sul disagio che gli italiani vivono da anni affrontando la crisi economica. I problemi possono anche farci sorridere e riflettere, questa è la funzione del cinema.

Ci siamo mossi nel solco della commedia all'italiana dove la narrazione realistica corre parallelamente al sorriso. Ho avuto la fortuna di avere attori che mi hanno restituito il senso del racconto impersonando figure emblematiche nelle quali tutti si possono riconoscere".

Ostaggi è una commedia movimentata, caratterizzata da una comica adesione alla realtà sociale dei tempi che viviamo.



Un uomo, inseguito dalla polizia perché ha rapinato una banca, entra in una panetteria e prende in ostaggio gli avventori. Ne nasce una commedia imprevedibile in cui Marco (Gianmarco Tognazzi), rapinatore improvvisato, è un piccolo imprenditore che all’ennesima cartella esattoriale dà di matto. Ambra (Vanessa Incontrada) è una ex infermiera, ora prostituta “in proprio”. Regina (Elena Cotta) è una pensionata cardiopatica dai guizzi rivoluzionari. Remo (Francesco Pannofino), un panettiere pavido e aggressivo. Nabil (Jonis Bascir) è un venditore siriano saggio. Il commissario (Alessandro Haber) e la negoziatrice Anna (Eleonora Ivone) devono risolvere la situazione. Questo mix umano si ritrova intrappolato in una situazione tragicomica, dove il gioco si fa sempre più imprevedibile.



Ostaggi è prodotto da Fenix Entertainment Spa in associazione con Wake Up, società di Eleonora Ivone e Angelo Longoni. Il direttore della fotografia è Patrizio Patrizi, la scenografia è di Fabio Vitale, i costumi sono di Grazia Materia e Rosanna Sisto.