È Avatar: The Way of Water il titolo di Avatar 2, di cui vi raccontiamo le prime immagini

News Cinema

Il titolo, nuovo di zecca, di Avatar 2 è Avatar: The Way of Water. Mentre aspettiamo il primo trailer il 6 maggio, vi parliamo delle immagini del film che hanno visto gli spettatori del CinemaCon di Las Vegas.

Il CinemaCon di Las Vegas è stato davvero foriero di importanti novità. Fra queste il titolo di Avatar 2 di James Cameron, che da questo momento in poi sarà Avatar: The Way of Water.

Ma non finisce qui, dal momento che la Disney, che ha ereditato il franchise dalla 20th Century Fox nel 2019, ha mostrato, sempre durante la mega convention che si svolge nella capitale USA del gioco d'azzardo, delle immagini del film. Attenzione, non si tratta del primo teaser o trailer, per cui bisognerà aspettare il 6 maggio. In quella data, a vederlo saranno gli spettatori di Doctor Strange nel Multiverso della Follia subito prima del cinecomic di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch. E quindi andate al cinema.

Le prime immagini di Avatar: The Way of Water

Noi non eravamo al CinemaCon, ma, grazie a Variety, siamo in grado di dirvi cosa hanno visto i presenti. Ai partecipanti sono stati dati occhialetti 3D per assistere a uno spettacolo meraviglioso con poche battute di dialogo. Costoro hanno potuto ammirare diversi paesaggi del pianeta Pandora, con i suoi mari e laghi azzurri. Poi hanno visto una tribù di Na'vi interagire con varie specie animali, nella fattispecie esseri simili a balene e a pellicani. Essendo il film in 3D, il pubblico ha davvero avuto l'impressione che questi ultimi uscissero volando dallo schermo. Sono apparsi anche Jake, Neytiri e i loro figli, e Jake ha detto all'amata: "Quello che so è che questa famiglia è il nostro rifugio".

Al pubblico del CinemaCon è stato mostrato infine un videomessaggio di James Cameron, che attualmente si trova in Nuova Zelanda e sta dando gli ultimi ritocchi ad Avatar: The Way of Water. Il regista ha detto che il film è stato pensato (e realizzato) per la visione in 3D sul grande schermo, e per testare i limiti dell'arte cinematografica.

Leggi anche Avatar 2: tutto quello che sappiamo su questo e sugli altri sequel della saga di James Cameron

Oltre che da Sam Worthington e Zoe Saldana, Avatar 2 è interpretato anche da Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Jemaine Clement. La data d'uscita è il 16 dicembre del 2022. Avatar 3 arriverà il 20 dicembre del 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre del 2028.

Ricordiamo che durante la pandemia Avatar è tornato nelle sale, guadagnadosi il titolo di film con il maggior incasso della storia (2 miliardi e 802 milioni di dollari).