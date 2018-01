E' arrivato il Broncio, ecco il poster del film d'animazione

E' arrivato il Broncio è il titolo del film di animazione dagli autori dell'Era Glaciale 2. Vi mostriamo il poster di questo cartoon in uscita il 1° marzo, doppiato nella versione originale da Toby Kebbell, Ian McShane e Lily Colllins. Questa la sinossi ufficiale.

Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze nel parco divertimenti della nonna Mary era un’esperienza incredibile. Con la sua immaginazione viaggiava in terre incantate e incontrava personaggi psichedelici e chissà... magari anche qualche principessa...

Ora però la nonna Mary non c’è più e il parco rischia di chiudere. Triste e sconsolato, Terry non riesce a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dei racconti strambi della nonna. Su una delle giostre è rimasta un po’ di magia che lo trasporta in un vero regno incantato, non felice e spensierato come la nonna gli aveva fatto credere.

Un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un sortilegio e così sorrisi e risate sono diventati ricordi del passato. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa?