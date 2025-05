È andata così: inizio riprese per il nuovo film di Gianni Zanasi con Michele Riondino e Valentina Lodovini

News Cinema

Gianni Zanasi presto sul set per dirigere È andata così. La trama e il cast del film.

Nonostante la crisi evidente che attanaglia il cinema italiano e che gli artisti denunciano da tempo, ci sono diversi film che stanno per entrare in lavorazione. Uno di questi è È andata così, il nuovo film di Gianni Zanasi, che ha nel cast Michele Riondino, Valerio Mastandrea, Valentina Lodovini e Leonardo Lidi, le cui riprese stanno per iniziare a Roma. Sotto, tutte le informazioni sul film.

È andata così: il cast tecnico e la trama

Il film è scritto da Gianni Zanasi con Michele Pellegrini e Giacomo Ciarrapico. La fotografia è di Vladan Radovic, la scenografia di Tonino Zera e i costumi sono di Olivia Bellini, il suono in presa diretta è di Fabio Conca, il casting è di Marco Matteo Donat-Cattin e Federica Baglioni e il Produttore esecutivo è Massimo Monachini. Le riprese si svolgeranno a Roma, a Tuscania e nella Tuscia dal 23 giugno all’8 agosto. Questa la trama: "Cecilia (Valentina Lodovini), determinata e appassionata, due figli a carico e tre relazioni fallite alle spalle. Per fronteggiare un’improvvisa situazione di crisi chiede aiuto agli uomini della sua vita: Christophe (Valerio Mastandrea), il suo primo grande amore e padre della sua figlia maggiore, regista teatrale che vive nel ricordo della sua sfolgorante carriera. Guido (Leonardo Lidi), padre del suo secondo figlio, ex manager promettente, che ha deciso di dare una svolta alla sua vita diventando un rider. E, infine, Tony (Michele Riondino), sedicente manager musicale, ma l’unico che l’ha sposata… per poi lasciarla per un’altra. Questa strana e scomposta famiglia “aumentata” si ritrova a convivere sotto lo stesso tetto e a tentare un’ improbabile impresa per salvare la situazione, da cui però ognuno cerca di trarre un proprio vantaggio a scapito degli altri, sebbene tra loro si amino. In fondo a volte è complicato capire la differenza tra Inferno e Paradiso".