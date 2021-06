Dwayne Johnson tocca i 250 mln di follower su Instagram: solo Cristiano Ronaldo davanti a lui

News Cinema

A parte l'account stesso di Instagram a quota 388 milioni, Cristiano Ronaldo e Dwayne Johnson sono gli individui più seguiti al mondo sulla piattaforma social.

La star del cinema Dwayne Johnson, nonché produttore, imprenditore, ex campione di wrestling, padre, marito e probabile futuro candidato alla presidenza degli Stati Uniti, ha un seguito su Instagram pari a 250 milioni di follower. Precisamente, nell'istante in cui questo articolo viene redatto, siamo a 249.851.694. Ne mancano ben 150 mila, direte voi. Certo, ma vediamo tra alcune righe, quando saranno trascorsi venti minuti, quanti follower si saranno aggiunti. L'account di Instagram più seguito in assoluto è quello di Intagram stesso, con 401 milioni di seguaci. I primi due individui della classifica sono un certo Cristiano Ronaldo che conta 307 milioni di follower e subito dopo Dwayne Johnson, che ha raggiunto e superato da poco Ariana Grande con 247 milioni.

Cosa significa per Dwayne Johnson avere un seguito pari a più di quattro volte l'intera popolazione dell'Italia? Significa gestire un business con un valore incalcolabile, sia per la sua personale immagine di celebrità nota a livello mondiale sia per i suoi affari. I post di The Rock sono contrattualmente contemplati quando fa un film, e valutati di conseguenza con cifre a sei zeri. Ogni sua avventura imprenditoriale di cui condivide tutti i passaggi con una strategia di marketing impeccabile, ha una garanzia di successo già stabilita, che si tratti della produzione di una nuova distilleria di tequila, di una bevanda energetica o di una partnership sportiva.

Ciò che però appare genuino, dunque il vero valore che ne determina la popolarità, è il suo rapporto diretto con i fan. Come ripete spesso, "tutto quello che faccio è per il vostro intrattenimento, per voi che siete i miei primi datori di lavoro". Dwayne Johnson scherza di continuo con i follower e sa dosare l'autoironia alla quale affianca regolarmente la determinatezza nel portare a termine ogni suo progetto. Condivide gli sgarri alimentari che si concede una volta a settimana, riposta le foto dei fan che acquistano le sue bevande e invia messaggi personali a coloro che stanno affrontando gravi difficoltà di salute.

Johnson non perde occasione per manifestare il senso di gratitudine per la posizione che ha raggiunto oggi, ricordando spesso i problemi adolescenziali, l'assenza del padre, lo sfratto vissuto insieme alla madre e il fatto che a un certo punto avesse in tasca soltanto 7 dollari (da cui ha preso il nome la sua società di produzione 7 Bucks). Si allena nella sua palestra personale tutti giorni da dove dà la carica motivazionale ai fan, perché il suo approccio alla vita è di grande ispirazione per molte persone e circa 10 mila di queste, in soli venti minuti dall'inizio della scrittura di questa news, hanno iniziato a seguirlo su Instagram, portando il conto dei follower a 249.861.153.