Dwayne Johnson supera i 200 mln di follower su Instagram: perché The Rock piace così tanto?

L'inarrestabile The Rock è il terzo umano con più follower su Instagram al mondo. Dwayne Johnson tocca i 200 mln di seguaci che ringrazia in un video.

Dietro al successo di una passata carriera nel wrestling e di una presente carriera nell'industria cinematografica, c'è un dono che Dwayne Johnson in parte aveva e in parte ha coltivato nel tempo, quello di essere un grande comunicatore. Lottare e vincere sul ring non è mai stata una questione di muscoli, ma di carisma. Più un wrestler piaceva al pubblico per il suo stile, più andava avanti. The Rock sapeva aizzare le folle perché aveva intuito i meccanismi dell'entertainment, cosa facesse presa e cosa no, quando essere eroe e quando villain, come essere brutale e al contempo rispettoso con gli avversari. Si è poi inserito nella comunità hollywoodiana da outsider, con umiltà e con la sua abituale perseveranza, osservandone le dinamiche imprenditoriali per poi applicarle su se stesso come un prodotto da vendere. L'anima però, non è mai venuta meno, perché lui è uno che ha patito la fame da ragazzo e, quando questo accade, quella fame rimane per sempre. Ha sudato sangue per sbarcare il lunario, per sé e sua madre mentre il padre si era eclissato. Ha sbagliato spesso facendosi arrestare ben nove volte prima di compiere 17 anni per risse o furti. Per sua fortuna, è maturato rapidamente riuscendo a convogliare la rabbia che aveva dentro di sé in diverse attività che, anche se non sono decollate come la carriera sportiva nel football americano, lo hanno portato passo dopo passo verso la strada giusta.

Dwayne Johnson: perché The Rock piace così tanto?

Perché Dwayne Johnson piace? Il motivo è lo stesso di quando era sul ring, perché è carismatico e ha una naturale indole per la leadership con la differenza, rispetto a molti altri leader, di saper parlare con il cuore. Nei suoi post su Instagram c'è l'essenza della sua personalità senza filtri, in quanto i filtri lui non li ha mai avuti. Quello che senza dubbio non manca è un team di collaboratori e di esperti di marketing che sanno dargli buoni consigli su quando e cosa postare, anche se è evidente che i contenuti siano tutta farina del suo sacco. Che si tratti di:

post autoironici su come infrange il suo regime alimentare

post motivazionali con gli allenamenti in palestra alle 5 del mattino

post promozionali per il suo ruolo di attore e/o produttore nel mondo dell'entertainment

post commerciali per la sua partnership con Under Armour

post aziendali per la distilleria di tequila che ha fondato

ciò che dice/racconta/spiega corre spesso sul filo del noioso, ridondante, posticcio, eppure non lo è mai per via dell'innegabile genuinità con cui si rivolge a noi. È un businessman, certo, e incarna quello che tutti potremmo essere se ci applicassimo al 150% sui nostri progetti. Esprime gratitudine in continuazione per la vita da sogno che oggi conduce, ma lo fa in modo estremamente umile e riconoscente, attribuendone il successo in parti uguali a fortuna, al duro lavoro e al "pubblico che è il mio primo datore di lavoro". Si mostra compassionevole con chi è meno fortunato e non manca nei suoi post di dare spazio ai fan, tanto sul fronte cinema quanto su quello tequila. Quando dà lezioni di vita lo fa per via indiretta, raccontando aneddoti su se stesso e su cosa la vita abbia insegnato a lui. Inoltre sa mostrare il lato che lo rende più umano, quando condivide alcuni scampoli della quotidianità in famiglia con le sue figlie o quando parla della morte di suo padre che non è riuscito a salutare per bene.

È di pochi giorni fa il suo primo vero schieramente politico, in vista delle presidenziali USA del 3 novembre. The Rock ha postato per i suoi numerosi follower un'intervista con il candidato democratico Joe Biden e la vice Kamala Harris, offrendo loro di fatto uno spazio per estendere la campagna elettorale. Nel video che ha postato per il raggiugimento della quota 200 milioni di follower su Instagram (davanti a lui ci sono soltanto Cristiano Ronaldo e Ariana Grande) dice, ancora una volta, qualcosa di vero:

"Ecco cosa ho imparato nelle recenti settimane in cui forse potete trovare qualcosa di utile da applicare nelle vostre vite. Dite sempre la verità. E quando la dite, fatelo con dignità, compassione, rispetto, equilibrio e empatia. Anche quando la conversazione diventa scomoda, se avete vi approcciate con cura e rispetto, dall'altra parte della scomodità ci sono chiarezza e progresso. Grazie, grazie, grazie per darmi lo spazio di poter dire quello che penso. Avete la mia parola che lo farò sempre con dignità, rispetto, empatia e gratitudine. Questa è la lezione che ho imparato".

Ora, voi non votereste un candidato alla presidenza degli Stati Uniti che si esprime così? Perché sembra che sia proprio indirizzato verso la Casa Bianca, Dwayne Johnson, come avere lasciato intendere in passate interviste. Magari fra già quattro anni. O forse fra otto. In questo momento è l'americano più seguito su Instagram. E non è poco.