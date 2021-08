Dwayne Johnson sorprende i turisti in un divertente video

News Cinema

Dwayne Johnson alias The Rock si stava godendo un sabato mattina, quando ha notato un bus turistico e si è goduto l'entusiasmo della sorpresa che ha suscitato. Ha ripreso tutto lui stesso in un video.

Dwayne Johnson alias The Rock è sempre molto indaffarato e non manca di tenere i contatti con i suoi fan tramite social: l'attore, che ha da poco terminato le riprese di Black Adam (in arrivo nel luglio 2022), sa però anche rilassarsi e l'ha dimostrato con un altro divertente video. Il sabato mattina è un bel momento per godersi un po' di riposo e divertire i turisti su un bus che incrocia per caso, mentre si trova in auto: ci spiega che questo bus turistico gira sempre per la sua zona. La reazione delle persone sul mezzo è prevedibilmente entusiastica al limite dell'isterismo, ma The Rock mantiene una calma sorniona, assicurando i turisti che non ha fretta di allontanarsi e che possono scattare tutte le foto che vogliono. Un caso di gestione diretta della popolarità, senza portavoce o manager: "Una delle cose fighe della fama e del mio lavoro: rendere la gente felice".

Prima di Black Adam, rivedremo Dwayne Johnson a novembre su Netflix in Red Notice, mentre è ancora in sala con Jungle Cruise, l'avventura Disney interpretata al fianco di Emily Blunt.