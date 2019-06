Dwayne Johnson sarà premiato da MTV con il Generation Award

Il Generation Award di MTV è una sorta di premio alla carriera che è consegnato all'apice della carriera. Ogni anno si celebra un attore per l'adorazione che ha suscitato attraverso i suoi film (o serie) tra il target di pubblico del network che va dai 15 ai 35 anni, un nome che è diventato un brand e che continuerà ad esserlo per gli anni a venire. Dall'istituzione del premio nel 2005, i premiati sono stati (dal più recente) Chris Pratt, la saga di Fast & Furious, Will Smith, Robert Downey Jr., Mark Wahlberg, Jamie Foxx, Johnny Depp, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Ben Stiller, Adam Sandler, Mike Myers, Jim Carrey e Tom Cruise. Quest'anno a salire sul palco il 17 giugno 2019 dell'MTV Movie & TV Award per ritirato il Generation Award sarà Dwayne Johnson.

Perché Dwayne Johnson? Perché spacca, ovviamente. Ha successo su tutti i fronti, è simpatico e ha un'indole positiva e motivazionale. Le parole di Amy Doyle, general manager di MTV, dicono tutto: "Johnson è un'icona, al cinema e in TV, ed è diventato uno degli attori più amati della nostra generazione. Nella sua carriera ha dimostrato di essere il badass definitivo", che potete tradurre come preferite tra "cazzuto", "spaccaculi" o "quello con le palle quadrate". "È una star di film d'azione con il senso per la commedia, uno dei più grandi wrestler professionisti di tutti i tempi e un vero uomo di famiglia che continua a coinvolgere il suo pubblico a livello mondiale" conclude Doyle. Questo trofeo si va ad aggiungere ad altri prestigiosi riconoscimenti ricevuti dall'attore, come quello di Time Magazine che lo ha recentement definito una delle 100 persone più influenti al mondo. Vedremo nuovamente Dwayne Johnson al cinema l'8 agosto in Fast & Furious - Hobbs & Shaw.



Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD