Dwayne Johnson sarà diretto da Robert Zemeckis in The King

Dwayne Johnson interpreterà il sovrano hawaiano Kamehameha in The King, produzione Warner Bros./New Line che sarà diretta da Robert Zemeckis. A scrivere la sceneggiatura del film che si preannuncia epico è stato Randall Wallace (Braveheart, We Were Soldiers, Pearl Harbor).

Il personaggio leggendario riusciì a riunire e pacificare le tribù hawaiane costantemente in guerra tra loro, avverando la profezia per cui era stato creato. Grazie a lui le isole poterono sviluppare il commercio e le abilità marittime che le aprirono ai rapporti con il resto del mondo. Per Dwayne Johnson si tratta del coronamento di un sogno, quello di portare finalmente sul grande schermo le sue radici e la storia del suo popolo.

Al momento Johnson è impegnato sul set di Jungle Cruise, adattamento cinematografico della Disney del suo omonimo parco dei divertimenti. Poi realizzerà Black Adam e il sequel di Grosso guaio a Chinatown. Robert Zemeckis ha invece in imminente uscita Benvenuti a Marwen, dramma che mescola animazione con pupazzi e attori veri come Steve Carell, Leslie Mann e Janelle Monáe