Dwayne Johnson ricorda suo padre che non c’è più commentando con parole commoventi un vecchio video

Nel giorno della Festa del papà, Dwayne Johnson riposta su Instragram un video del 2019 corredandolo di una dichiarazione d'amore al suo compianto padre Rocky.

In questi mesi Dwayne Johnson è particolarmente attivo sui social e più di una volta vi abbiamo fatto vedere i suoi post, a cominciare da un accorato appello fatto al presidente Donald Trump nei giorni immediatamente successivi all'uccisione di George Floyd. L'ex wrestler utilizza però Instagram & co. per parlare anche di sé e della propria famiglia e, in occasione della Festa del papà, che negli States era il 21 giugno, ha condiviso un vecchio video in cui parlava di suo padre, che se n'è andato improvvisamente 8 mesi dopo. Nel postarlo nuovamente, l'attore ha cambiato la didascalia, scrivendo parole commoventi e accorate. Eccole:

Questo vecchio video che ho postato lo scorso anno, il 2019, parla di una telefonata che ho fatto a mio padre e che adesso ha un significato paradossalmente catartico. Due settimane dopo che l'avevo postato, mio papà ha trovato la casa dei suoi sogni. 3 mesi dopo si è trasferito. 8 mesi dopo è morto. E’ morto all'improvviso e non ho avuto l'occasione di dirgli addio. E’ stato un pugno nello stomaco, ma so di non essere solo, perché è ciò a cui tutti siamo destinati in questo imprevedibile ciclo della vita. Questo vecchio post mi ha ricordato ancora di più quanto io debba essere grato e contento dei miei cari. Siate presenti e assaporate quanto più potete il succo della vita perché non possiamo sapere quando il nostro viaggio volgerà alla fine. Vivete fino in fondo, amici miei".

Dwayne Johnson deve aver amato moltissimo suo padre Rocky, che come lui è stato un wrestler. Nel video, The Rock racconta di una telefonata che aveva fatto a suo padre per comunicargli che aveva intenzione di comprargli la casa che aveva sempre desiderato. L'attore parla inoltre del profondo amore per il genitore, che è stato severo con lui ma che lo ha educato a dovere.