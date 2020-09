Dwayne Johnson prende a mazzate il cancello di casa perché "non si apriva e avevo fretta di uscire"

News Cinema

Se il cancello della villa di Dwayne Johnson non si apre, cosa succede? Che l'attore scende dall'auto, lo smonta con le mani, risale in auto e se ne va.

Capita a tutti di arrabbiarsi contro qualcosa, no?

Avrete anche voi inveito contro il forno che non scaldava, la macchina che non partiva o il frullatore che non frullava. E forse vi è sfuggita anche un po' di violenza contro il povero e forse incolpevole oggetto inanimato. Gli avete dato uno scappellotto? Un calcio? Una testata? Può accadere a tutti, siamo umani.

È accaduto anche a Dwayne Jonhson che doveva uscire di casa per andare al lavoro sul set di Red Notice. Come sempre, l'attore si è avvicinato al cancello della sua proprietà, ma costui non voleva saperne di aprirsi. C'era stato un black out di corrente e aveva perso il contatto elettrico, quindi non rispondeva al telecomando.

Caro cancello, ci dispiace, ma te la sei cercata.

The Rock aveva fretta e non poteva aspettare il tecnico, quindi è sceso dall'auto e ha strattonato l'inferriata a mani nude, ne ha smontato le guide dell'apertura elettronica e l'ha scardinata.

Lo scrive lui stesso sul suo account Instagram postando la foto del "cadavere".

Non la mia ora migliore, ma un uomo deve andare al lavoro. Abbiamo avuto un'interruzione di corrente per un forte temporale che hanno impedito al cancello di aprirsi. Ho cercato di bypassare il sistema di apertura idraulica come normalmente faccio quando non funziona, ma non questa volta. Ho fatto alcune telefonate per capire in quanto tempo sarebbe arrivato il tecnico, però non potevo aspettare 45 minuti. In quel momento c'erano centinaia di persone della troupe che mi aspettavano per cominciare la gionata di lavoro. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho spinto, tirato e scardinato il cancello da solo. L'ho divelto completamente dal muro di cinta, ho reciso le barre d'acciaio dell'apertura e le ho lanciate nel prato. La mia security ha accolto il tecnico e i saldatori un'ora più tardi, i quali erano a quanto pare "increduli e un po' spaventati" da come lo avessi divelto. Non la mia ora migliore, ma dovevo andare al lavoro. E sono pronto al 100% per diventare Black Adam!