Dwayne Johnson: "Potevo essere Willy Wonka, Tim Burton aveva pensato anche a me"

News Cinema

L'attore più muscoloso di Hollywood, avrebbe potuto essere Willy Wonka. Dwayne Johnson rivela che Tim Burton aveva pensato anche a lui per il remake de La fabbrica di cioccolato.

Uno dei film preferiti di sempre di Dwayne Johnson è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, quello del 1971 con l'intramontabile interpretazione di Gene Wilder. L'attore ha postato sul suo account Instagram un video in cui riprendeva il finale del film da una TV, perché era arrivato il tempo perché anche le sue figlie conoscessero Willy Wonka. Ma la perla del suo post è un'altra. Johnson rivela che nei primi anni 2000, quando Tim Burton stava preparando il remake intitolato La Fabbrica di cioccolato, lui è stato considerato per il ruolo di protagonista. "Ricordo di aver pensato 'porca vacca, sono nel film', ma quelli erano gli anni in cui stavo iniziando a Hollywood senza alcun successo al box office e senza una reale esperienza d'attore".

"Il ruolo andò poi ovviamente a Johnny Depp che all'epoca era la più grande star del mondo" continua The Rock, "il resto è storia e io ho proseguito per la mia. Il fatto che Tim Burton mi abbia anche soltato considerato (magari per un totale di 7 secondi) ha significato molto per me, quando cercavo di di entrare nel business dell'intrattenimento senza idea di cosa il futuro mi avrebbe portato". Dwayne Johnson chiude il discorso alzando un bicchiere per un brindisi "a tutti i sogni che non si avverano, perché a volte sono la miglior cosa che potesse non accadere".

Leggi anche Dwayne Johnson: "Ho lottato con Tom Cruise per avere il ruolo di Jack Reacher, ma perderlo mi ha aperto un'altra strada"