Dwayne Johnson per Amazon Studios nell'action natalizio Red One

Il popolarissimo Dwayne Johnson sforna un progetto dopo l'altro: per Amazon Studios sarà protagonista di Red One, un action natalizio scritto dall'autore di Fast & Furious.

Inarrestabile Dwayne Johnson! Ai suoi mille impegni cinematografici si aggiunge adesso la sua prima collaborazione con Amazon Studios per un film intitolato Red One e descritto come un action adventure natalizio. A scriverlo, lo sceneggiatore di Fast & Furious Chris Morgan, che ha scritto anche lo spin-off Hobbs & Shaw in cui appare The Rock.

Amazon si è assicurata l'ambito progetto su molti altri concorrenti, a suon di milioni di dollari. Inizialmente concentrata sul cinema indipendente, la divisione cinematografica del colosso di Jeff Bezos, durante la pandemia si è accaparrata film di grande richiamo come Il principe cerca figlio e con Dwayne Johnson si assicura un'altra star di sicuro richiamo.

Della trama non si sa niente se non questa misteriosa descrizione: "Una commedia d'azione e avventura in giro per il mondo, che immagina un universo completamente nuovo da esplorare all'interno dei film natalizi".

Che il Red One del titolo, l'uno rosso, sia Babbo Natale? Non è dato saperlo ma lo scopriremo presto. In un altro comunicato, Amazon parla di un progetto che racchiude in sé "altre industrie e commercio, oltre l'entertainment". Facile immaginare a questo punto una linea di giocattoli e altro da vendere sul sito di e-commerce più popolare al mondo.