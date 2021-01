Dwayne Johnson, il Richard Kelly di Donnie Darko lo rivuole per Southland Tales 2

News Cinema

Dwayne Johnson alias The Rock non era una star cinematografica quando Richard Kelly girò Southland Tales, ora accetterebbe di riprendere il personaggio, magari anche in un progetto streaming?

Mentre gli appassionati celebrano i 20 anni di Donnie Darko, il regista Richard Kelly ha parlato con Entertainment Weekly della nuova edizione rimasterizzata in Blu-ray del suo successivo Southland Tales, altrettanto bizzarro ma non altrettanto amato cult interpretato da Sarah Michelle Gellar, Seann William Scott, Justin Timberlake e... Dwayne Johnson! A Kelly non sfugge il paradosso, col senno di poi: in un film autoriale e sregolato, fuori dagli schemi, fischiato a Cannes in un montato provvisorio, a budget relativamente basso (17 milioni di dollari), c'era The Rock, uno degli attori ora più pagati e più rappresentativi della Hollywood mainstream. Siccome Kelly continua a sostenere di avere progetti per un Southland Tales 2, ci si chiede: potrebbe mai Dwayne accettare adesso una produzione di questo tipo? Richard è ottimista.

Quello è un discorso completamente diverso su cui non ho tutte le risposte. Ma mi piacerebbe più di ogni altra cosa al mondo lavorare con Dwayne su questo progetto, insieme a tutti gli altri attori. Si tratta solo di trovare la quadra. Mi auguro che una soluzione ci sia. [...] Dwayne ne fu subito entusiasta, fu aperto e assolutamente deciso a prendersi tutti quei rischi e tuffarsi nel ruolo.

La "quadra" di cui parla Kelly qui è che Dwayne Johnson possa volutamente accettare un compenso enormemente inferiore a quello che recepirebbe in tutti gli altri casi. È forse persino più interessante chiedersi di quale progetto stiamo esattamente parlando, perché scrivere "Southland Tales 2" quando si parla della deliberata sregolatezza di uno come Richard Kelly è un po' una semplificazione. Infatti Kelly aggiunge...

Southland Tales 2 potrebbe essere una serie streaming

Abituato a proporre versioni dei suoi lavori di durata spesso assai diversa, Richard Kelly conferma che Southland Tales 2 potrebbe prendere diverse forme, non solo una canonica di lungometraggio, ma anche incarnarsi in qualcosa di episodico. D'altra parte la nuova edizione Blu-ray di Southland Tales comprende il montaggio cinematografico e quello di Cannes (tuttora un "cantiere aperto" per Kelly) e i fan sanno che sono state pubblicate tre graphic novel legate a quell'universo, con il film in sè diviso nei capitoli 4-5-6, quindi manca qualcosa...

Sto lavorando su una nuova sceneggiatura. [...] Ho lavorato un bel po' sul materiale di Southland Tales, cercando di capire come dargli vita. Non mi arrenderò mai. Continuerò a spingere per il resto della mia vita o finché tutti non diventiamo troppo vecchi per farlo. Credo nel progetto e sento che c'è la possibilità di farne qualcosa di ancora più entusiasmante, per via delle piattaforme di streaming e le possibilità di narrazioni prolungate che esistono oggi, che offrono alla gente un quadro di più ampio respiro. [...] Ho trovato un modo non solo per fare un prequel ma anche per aggiungere scene al film esistente, per espandere l'intera storia.