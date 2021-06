Dwayne Johnson e Yahya Abdul-Mateen II insieme per Emergency Contact, fra azione e musica underground

News Cinema

Emergency Contact è un film sulla scena musicale underground di Austin e vede collaborare due super attori: Dwayne Johnson e Yahya Abdul-Mateen II.

Dwayne Johnson unirà le forze con Yahya Abdul-Mateen II per un film intitolato Emergency Contact. Non si tratta di un thriller serratissimo né di un film di fantascienza, ma di una storia ambientata in Texas che racconta la scena musicale underground di Austin e che contiene la giusta dose di tensione.

Emergency Contact, che è targato Warner Bros., vedrà Yahya Abdul-Mateen II nei panni di produttore e interprete principale, mentre Dwayne Johnson sarà soltanto produttore. La sceneggiatura è di Rory Haines e Sohrab Noshirvani, ai quali dobbiamo il copione di The Mauritanian.

Yahya Abdul-Mateen II è un volto ormai piuttosto conosciuto. Dopo Baywatch e The Greatest Showman, si è fatto notare in Aquaman, dove impersonava Black Manta. Nella miniserie Watchmen è stato il Dottor Manhattan ed è entrato a far parte del cast di Matrix 4, di Furiosa e del nuovo Candyman. E come non ricordarlo ne Il processo ai Chicago 7?

Dwayne Johnson non ha bisogno di presentazioni. Al momento sta girando, in quel di Atlanta, Black Adam. Il 28 luglio il pubblico potrà ammirarlo in Jungle Cruise.