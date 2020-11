Dwayne Johnson è un carro alla parata del Thanksgiving

Dwayne Johnson ha appena ricevuto uno dei più grandi onori della sua vita: per pubblicizzare l'imminente serie tv Young Rock della NBC, dedicata alla vita di The Rock nella gioventù (interpretato da Uli Latukefu), è stato realizzato un carro da parata con le sembianze del giovane Dwayne, per il consueto evento del Thanksgiving di Macy a New York. E' stata una divertente sorpresa per molti newyorkesi e per i tanti fan che hanno assistito alla parata a debita distanza in diretta tv e streaming, date le restrizioni per il Coronavirus: lo stesso tradizionale evento si è limitato quest'anno per ragioni di sicurezza praticamente al giro dell'isolato. A parte tutte le reazioni della rete, la più divertente rimane quella dello stesso Dwayne, che su Twitter ha commentato: "Beh, nella mia vita sono stato abbastanza fortunato da aver fatto delle belle figate, ma vedere il mio pallone aerostatico di Young Rock nella parata di Macy per il Thanksgiving forse le batte tutte. Il mio sopracciglio rifinito è la materia di cui sono fatti i sogni (e gli incubi)".





