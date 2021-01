Dwayne Johnson e la "pasta italiana": per lui conchiglie (tagliate) al ragù bolognese con vodka

News Cinema

Come sua abitudine, Dwayne Johnson condivide su Instagram il pasto libero della domenica: conchiglie al ragù bolognese con vodka scaldate in forno.

Ci risiamo.

Dwayne Johnson e la sua cucina italian style tornano in un nuovo video postato su Instagram. Come d'abitudine, l'attore condivide con i suoi 211 milioni di follower il cheat meal della domenica, ovvero il pasto libero del suo rigido regime alimentare. "Non vi faccio vedere cosa mangio durante la settimana perché non c'è niente di interessante" diceva tempo fa. E allora ci delizia con le sue creazioni che spaziano da cubi di pan brioche ricoperti di burro d'arachidi e tequila, alle rivisitazioni della cucina italiana. Nel video che ha condiviso alcune ore fa, Dwayne mostra una scodella con dentro quelle che lui dice essere conchiglie "che ho tagliato a metà, talmente erano grosse". Forse erano conchiglioni, ed è vero che è un formato di pasta grande, ma noi siamo sensibili comunque.

Tagliare la pasta, significa tagliare il cuore di un italiano. Poi, se lo vede uno chef, muore.

Dicevamo... quelle non più riconoscibili e apparentemente scotte conchiglie, sono condite con un sugo alla bolognese con aggiunta di vodka. Non lo chiamiamo ragù perché non sarebbe rispettoso. Johnson adagia sopra un po' di "parmesan tagliato fresco" prima di farci sapere che sta per infornare la scodella, ispirandosi forse a quando qualcuno gli ha preparato la pasta gratinata.

L'attore "si scusa" per non aver in quel momento il giusto pane italiano su cui strofinare l'aglio e si accontenta di fare la bruschetta con un paio di bagel tagliati a metà. E se pensate che non sia una grande quantità di cibo per un pasto libero, rassicuratevi. Poco prima The Rock aveva postato un video con l'antipasto: tre pancake alla banana spalmati con burro d'arachidi e ricoperti di sciroppo d'acero.

Con la sua puntuale ironia, Dwayne Johnson dice "lo so, ragazzi, che amate il mio cibo italiano", una frase che lascia intedendere quanto quel "mio" sia il suo lasciapassare per una cucina italiana non corretta.